Актор помер на 89-му році життя.

Французький актор театру і кіно, сценарист, кінорежисер та продюсер Ален Делон помер, йому було 88 років.

Зірки не стало 18 серпня, повідомляє Le Figaro. Крім того, з'явилася інформація, що Делон помер у столиці Франції Парижі. "Ален Делон помирав стільки разів на екрані, що це, мабуть, здавалося останнім дублем. Бог, який є поганим сценаристом, сказав: "Знято! ". Делон не встав", - йдеться у статті.

Ален Делон народився у Франції 8 листопада 1935 року, він став зіркою після того, як вийшли фільми "На яскравому сонці", "Рокко і його брати" (1960 рік), "Леопард" (1963-й), а також "Чорний тюльпан" (1964-й). Близько 20 років його вважали секс-символом.

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Актор 2019 року актор переніс два інсульти, після цього стан його здоров'я погіршився. На початку 2024 року стало відомо, що французький суд визнав актора недієздатним, і суддя вирішив виключити дітей актора з питань, які пов'язані зі здоров'ям їхнього батька.

Варто зазначити, що у квітні цього року президент України Володимир Зеленський зробив надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця - нагородив Делона орденом "За заслуги перед Україною". Український лідер також висловив вдячність актору за підтримку нашої держави під час війни проти РФ.

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