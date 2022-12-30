Вествуд померла в Лондоні в оточенні своєї родини.

Померла одна з найлегендарніших дизайнерів у світі - Вів'єн Вествуд. Їй було 82 роки. Вона померла в Лондоні в оточенні членів сім'ї, повідомив її модний дім в Twitter.

"Вів'єн займалася улюбленою справою до останнього: проектувала, працювала над мистецтвом, писала книгу і змінювала світ на краще. Вона прожила дивовижне життя. Її інновації та вплив за останні 60 років були величезними та будуть жити в майбутньому", - йдеться в акаунті її модного дому в Instagram.

Хто така Вів'єн Вествуд

Вів'єн Вествуд народилася у квітні 1941 року. До того, як зайнятися модою, працювала вчителем.

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Вона стала відомою в 1970 роках і була однією з творців панк-естетики у високій моді. У 1981 році створила власний бренд одягу Vivienne Westwood. У 1990-х стала другою британською жінкою-модельєром, яка представила свої колекції в Парижі.

Вествуд вважалася одним з найвпливовіших модельєрів минулого століття. За даними на 2021 рік, її статки перевищували $50 млн.

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