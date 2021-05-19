Актриса померла від раку / скріншот YouTube
Актриса Тетяна Проценко померла 19 травня о 10:30 ранку від онкологічного захворювання.
Про це повідомляє РБК.
Чоловік Олексій Войтюк розповів, що зірка фільму "Пригоди Буратіно" перебувала в лікарні, де власне і померла.
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"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", — сказав він.
Хто така Тетяна Проценко:
- Проценко зіграла роль Мальвіни в радянському фільмі "Пригоди Буратіно"
- Також вона була членом Міжнародної федерації журналістів
- У 2018 році у Тетяни виявили рак, з яким вона потім боролася три роки
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