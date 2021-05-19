Актриса Тетяна Проценко померла на 54 році життя.

Актриса Тетяна Проценко померла 19 травня о 10:30 ранку від онкологічного захворювання.

Про це повідомляє РБК.

Чоловік Олексій Войтюк розповів, що зірка фільму "Пригоди Буратіно" перебувала в лікарні, де власне і померла.

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"Це сталося о 10:30 ранку сьогодні, вона померла в реанімації в лікарні. Онкологія. Майже три роки вона боролася, і ось, на жаль", — сказав він.

Хто така Тетяна Проценко:

Проценко зіграла роль Мальвіни в радянському фільмі "Пригоди Буратіно"

Також вона була членом Міжнародної федерації журналістів

У 2018 році у Тетяни виявили рак, з яким вона потім боролася три роки

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Автор: Діана Могилєвич