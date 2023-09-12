Батько Легейди з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну.

Відома актриса Дар'я Легейда заявила про готовність захищати Україну на фронті, проте поки її зупиняють проблеми зі здоров'ям. Однак в інтерв'ю Аліні Доротюк вона сказала, що такі думки її відвідують щодня.

Вона додала, що і морально, і фізично була б готова піти на фронт, якби не її проблеми з коліном.

"Моє коліно просто може зіграти дуже погану історію. Ти ж в такому випадку несеш відповідальність не тільки за своє життя, а й за тих, хто буде поруч з тобою", - сказала Легейда.

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Варто зазначити, що батько Легейди захищає Україну з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Чоловік відразу ж вступив до лав ЗСУ і бореться з агресією країни-терористки.

Чоловік Даші, актор Дмитро Сова зараз проходить бойову підготовку. До цього він перебував у територіальній обороні і займався волонтерством.

Чим відома Дарина Легейда

Дарина Легейда знімалася в таких популярних серіалах як "Спокуса", "Покоївка", "Сімейний портрет", "Віражі долі", "Найгірша подруга" та інших.

Актриса родом з Одеси. Їй 30 років. У неї є чоловік, проте дітей поки немає.

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