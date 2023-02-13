Він заявив, що любить свою країну.

Російський актор Олександр Соколовський здобув популярність після зйомок в серіалах "Молодіжка" і "Гранд". Він знімався з багатьма українськими акторами, але з початку повномасштабного вторгнення вирішив перекреслити дружбу з ними і стати на бік зла.

Як розповіла актриса Міла Сивацька, 24 лютого Соколовський опублікував у своїх соцмережах прапор Росії. Вона запитала, навіщо він це робить, проте той завірив, що любить свою країну.

"Саша виставив в Instagram прапор Росії. Я йому пишу: "Чувак, що це взагалі таке?". Мене дуже бомбило. Ми з ним в кадрі цілувалися два роки, а він прапор РФ публікує. Відповідає мені: "Я що не маю права любити свою країну?". Я йому кажу: "Ти можеш любити свою країну, але може ти не будеш виставляти прапор в той час, поки вмирають діти, які дивилися з тобою серіали". Він відмовчався, і я від нього мовчки відписалася. Так було з багатьма", - сказала Міла в інтерв'ю Діані Глостер.

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Варто відзначити, що Соколовський не активно веде свої соцмережі. Він не пише про політику і ситуацію в країні.

Нагадаємо, раніше Міла Сивацька висловилася про Україну. Вона заявила, що любить свою країну, але не хоче жити там, де люди змушені виживати.

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