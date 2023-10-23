Актор російських серіалів серіалів "Універ" і "П'ятницький" Олександр Ведменський побився через критику повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Так, в Москві у нього розгорілася дискусія з перехожим, який не підтримує геноцид українського народу.
"Ведменський ввечері в суботу відпочивав з друзями в караоке-барі неподалік від Radisson. Коли він вже чекав на таксі на вулиці, зчепився з перехожим через суперечку про "спецоперацію" (так називають повномасштабне вторгнення в Росії, - УНІАН) - сам Олександр підтримує "спецоперацію", а випадковий співрозмовник висловився проти", - повідомляє Telegram-канал SHOT.
В результаті чоловіки побилися. Після інциденту на зв'язок вийшов сам актор. У коментарі росЗМІ він заявив:
"Полетіли кулаки. Помахалися, по мені влучили. І я влучив..."
Чим відомий Олександр Ведменський
Олександр Ведменський - 39-річний актор, народився в німецькому місті Нойштреліце, проте незабаром переїхав до Росії. Грав у серіалах "Універ", "Матусі", "Слідаки", "П'ятницький".
Відомо, що він підтримує злочинний режим Кремля.
Нагадаємо, раніше відомого російського співака побили в Грузії через його національність.