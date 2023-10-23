Він підтримує геноцид українців.

Актор російських серіалів серіалів "Універ" і "П'ятницький" Олександр Ведменський побився через критику повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, в Москві у нього розгорілася дискусія з перехожим, який не підтримує геноцид українського народу.

"Ведменський ввечері в суботу відпочивав з друзями в караоке-барі неподалік від Radisson. Коли він вже чекав на таксі на вулиці, зчепився з перехожим через суперечку про "спецоперацію" (так називають повномасштабне вторгнення в Росії, - УНІАН) - сам Олександр підтримує "спецоперацію", а випадковий співрозмовник висловився проти", - повідомляє Telegram-канал SHOT.

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В результаті чоловіки побилися. Після інциденту на зв'язок вийшов сам актор. У коментарі росЗМІ він заявив:

"Полетіли кулаки. Помахалися, по мені влучили. І я влучив..."

Чим відомий Олександр Ведменський

Олександр Ведменський - 39-річний актор, народився в німецькому місті Нойштреліце, проте незабаром переїхав до Росії. Грав у серіалах "Універ", "Матусі", "Слідаки", "П'ятницький".

Відомо, що він підтримує злочинний режим Кремля.

Нагадаємо, раніше відомого російського співака побили в Грузії через його національність.

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