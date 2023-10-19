Заяву в поліцію він не написав.

На російського блогера і співака Даню Мілохіна напали в центрі Тбілісі. Як повідомляє Telegram-канал Mash, місцеві побили його під антиросійські гасла після того, як він заглянув у відкрите вікно на першому поверсі будинку.

Відзначається, що інцидент стався після того, як Мілохін дав інтерв'ю Мадонні Мур, в якому розповів, як сильно сумує за батьківщиною. Так, після розмови з журналісткою він зайшов в Groovy Roasters на вулиці Ніношвілі, взяв каву і знову вийшов на вулицю.

Пізніше він вирішив заглянути в прочинене віконце одного з будинків. Це не сподобалося господареві будинку. Він відразу ж вискочив і почав бити Мілохіна.

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Крім того, чоловік різко попросив його виїхати з країни. Також він згадав 2008 рік, коли росіяни масово їздили до Грузії. Варто відзначити, що в інцидент втрутилися ще кілька людей. Незабаром на них звернули увагу інші місцеві жителі. Вони швидко розняли чоловіків.

Відомо, що Мілохін не писав заяву в поліцію. Після того, що сталося він виїхав з Грузії в Дубай.

Чим відомий Даня Мілохін

Даня Мілохін - російський блогер і музикант. Здобув популярність завдяки соціальній мережі ТікТок. У нього було багато друзів з України. З одним з них він навіть заспівав гімн нашої країни, після чого колишній силовик написав на нього донос.

Незабаром Мілохін поїхав на відпочинок в Дубай, а потім оселився в Лос-Анджелесі. Пізніше він повернувся до Росії, проте вже у вересні 2023 року знову поїхав до Дубаю після того, як на нього написали донос до Міністерства оборони з проханням призвати його до армії.

Про повномасштабне російське вторгнення Мілохін мовчить.

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