Віталій Гогунський підтримав війну в Україні.

Колишня зірка серіалу "Універ" Віталій Гогунський, який народився в Україні, виявився нікому не потрібним в РФ і став одним з прислужників Кремля. Підтримавши путінську агресію, Гогунський навіть встиг побувати на окупованому Донбасі.

Як йдеться в ефірі телеканалу FreeДом, незважаючи на те, що Гогунський народився у Кременчуці, по якому у червні 2022 року окупанти завдали потужного удару, він продовжує вихваляти злочинний режим Кремля.

А все тому, що після закінчення серіалу "Універ" про нього почали забувати. Лише іноді його кликали на інтерв'ю, щоб обговорити його скандальне розлучення. Звичайно, після неймовірної популярності в серіалі, йому складно було змиритися з тим, що його буквально списали з рахунків.

Через відсутність роботи в кіносфері він вирішив змінити професію - стати співаком. Однак і це не принесло йому успіху. Зараз він "світиться" на екранах і висловлює пропагандистські наративи.

"При цій владі у мене все в житті виходить, все складається", - каже зрадник.

Також він спілкується зі зрадником Юрієм Бардашем, який закликає російську армію бити ворога, тобто Україну. Відзначимо, що Бардаш також родом з України, але це зовсім його не зупиняє від підтримки Кремля.

Нагадаємо, раніше Віталій Гогунський поскаржився на стосунки з батьком через війну.

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