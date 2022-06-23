Актор підтримує злочинний режим Кремля.

Російський актор Михайло Пореченков, який з перших днів війни підтримує злочинний режим Кремля, назвав окупантів "найкращими людьми країни".

Про це повідомляє Громадська служба новин.

Так, Пореченков провідав поранених окупантів у лікарні Бєлгородської області. Там він подякував їм за те, що вони вбивають мирних жителів України і надихнув на нові злочинні "подвиги".

"Ви найголовніші, найкращі люди цієї країни – зараз і на всі віки. Спасибі вам за те, що ви робите, і низький уклін від нас, простих цивільних лопухів", - сказав Пореченков.

Зазначимо, Михайло Пореченков підтримує президента РФ Володимира Путіна ще з 2014 року. Раніше він звернувся до солдатів РФ, які вбивають мирне населення України. За його словами, вони повинні "тримати лад" до кінця.

Нагадаємо, СБУ оголосила Пореченкова в розшук. Російського актора підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

30 жовтня 2014 року російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому проросійськими бойовиками українському Донецьку. На сайтах окупантів було поширене відео, на якому Пореченков, одягнений в каску з написом "Преса", стріляє з кулемета.

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