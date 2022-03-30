У коментарях акторові запропонували приєднатися до співвітчизників на українських землях.

Російський актор Михайло Пореченков звернувся до солдатів РФ, які вбивають мирне населення України. За його словами, вони повинні "тримати стрій" до кінця.

На відповідне відеозвернення звернуло увагу видання "Грані.РУ".

"Сидячи на теплій дачі, Пореченков розповідає рашистам, як добре вмирати. Цього разу чомусь вирішив на Донбас не їхати", - йдеться в підписі до ролика.

У своєму заклику до російських загарбників пособник Путіна прочитав рядки радянського письменника Андрія Платонова. Пропагандист зазначив, що повинні вмирати тільки вороги, а тому росіянам не варто відступати.

"Ні кроку назад. Тримати стрій. Наказу вмирати не було", - говорить він.

У коментарях акторові запропонували приєднатися до співвітчизників на українських землях.

Нагадаємо, СБУ оголосила Пореченкова в розшук. Російського актора підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт або загроза його вчинення).

30 жовтня 2014 року російський актор Михайло Пореченков побував у контрольованому проросійськими окупантами українському Донецьку. На сайтах бойовиків було поширене відео, на якому Пореченков, одягнений в каску з написом "Преса", стріляє з кулемета.

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