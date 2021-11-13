Злата побувала вдома у Макса Тарапати.

Вчора, 12 листопада, відбувся дев'ятий випуск романтичного реаліті "Холостячка". Злата Огнєвіч познайомилася з життям чотирьох учасників, а також побувала у них вдома.

На побаченні з Максом Тарапатою співачка проектувала будинок, в якому вони могли б разом жити, якщо Макс стане переможцем шоу. Пізніше вони вирушили на обід, а потім Тарапата привів Огнєвіч в свою квартиру, яку купив не так давно.

В першу чергу учасник реаліті показав головній героїні спальню і запропонував протестувати матрац.

"Такий високий матрац дуже зручний для сексу", - сказав Макс.

Читайте такожДжамала з чоловіком полетіли в романтичну подорож до Італії (фото)На таку заяву чоловіка Злата одразу ж відреагувала: "Макс постійно натякає на секс. Мені здається, що його ставлення завжди спочатку будується навколо цього божевільного сексуального бажання. У мене це викликає побоювання. Не тому, що я погано ставлюся до сексу. Ні, я до нього прекрасно ставлюся. Але стосунки не будуються тільки на одному лише сексі. А що буде, коли він свого доб'ється? Може він охолоне, я не знаю. Є такий тип чоловіків, яким дуже важливо завоювати жінку, отримати її як трофей і піти далі шукати наступний трофей".

При цьому Злата зазначила, що Тарапата їй дуже подобається, і у них могли б скластися стосунки поза проектом.

Нагадаємо, в дев'ятому випуску шоу "Холостячка" Злата вирішила залишити на проекті всіх чотирьох чоловіків. Тобто ніхто з них не покинув шоу.

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Автор: Діана Могилєвич