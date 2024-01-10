За словами Беспалова, продюсер планує реанімувати кар'єру Б'янки.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов на своєму YouTube-каналі видав інсайдерську інформацію про те, що продюсер і репер Потап планує повернутися на роcійський ринок.

За словами блогера, Олексій Потапенко хоче відновити роботу в "країні 404" - так Росію називає Беспалов, щоб продюсувати співачку білоруського походження Б'янку.

"Зараз Потап, як я розумію, розглядає можливість повернення на ринок "країни 404" і в якості заходу на цей ринок він буде реанімувати музичну кар'єру Б'янки. В останні роки Б'янка, яка живе в "країні 404", просто деградує і показує те, що вона вже не здатна бути співачкою. Нещодавно вона виступала в Німеччині, люди просто виходили з клубу, щоб її не слухати", - говорить Беспалов.

Він додав, що під час концерту Б'янка "була під чимось". На бек-вокалі у неї співала учасниця української "Фабрики зірок" Елізабет. Незважаючи на те, що кар'єра Б'янки почали марніти, за словами Беспалова, Потап хоче її реанімувати.

"Я не знаю, наскільки йому це вдасться. Я розумію, що дідусеві потрібно заробляти на пенсію, адже лейбл йому не належить, а йому хочеться жити красиво. З Асоль не склалося так, як хотілося, Настя (Каменських, - УНІАН) поступово відходить в абсолютно сольне плавання у всіх сенсах. Тому зараз Потап промацує грунт молодих артистів з "країни 404"", - додав Беспалов.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Потап перебував в Іспанії. Він говорив, що заочно вступив в ТрО, через що його розкритикували в мережі. Пізніше він повернувся в Україну, проте часто їздив за кордон. Відповідаючи на закиди, Потап сказав, що там він може більше користі принести батьківщині.

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