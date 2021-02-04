Пара зіграла весілля 23 травня 2019 року.

Українські артисти Потап і Настя Каменських зіграли пишне весілля під Києвом ще 23 травня 2019 року. А до цього у них був таємний розпис в Лас-Вегасі.

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Зараз же в мережі з'явилося відео, як Потап робить Насті пропозицію руки і серця. Він привіз співачку на територію ще недобудованого будинку. Все виглядало дуже спонтанно, але не все так просто. Потап заздалегідь купив старовинну скриньку, в яку поклав обручку. А сам сказав Насті, що її знайшли, коли викопували під фундамент будинку яму.

"У цей чудовий день я хочу зробити таку х**нь. Я завжди хочу бути з тобою. Ти будеш моєю дружиною?",- сказав Потап.

На кадрах видно, що Настя розплакалася від щастя і прийняла пропозицію Потапа.

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Автор: Діана Могилєвич