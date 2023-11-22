Подробиці їхніх стосунків - у матеріалі.

Оглядач українського шоу-бізнесу Богдан Беспалов не пройшов повз нового кліпу Потапа і його підопічної Катерини на пісню "Рай де?" Після прем'єри кліпу почали ходити чутки, що продюсер проміняв Настю Каменських на іншу співачку і що у них вже нібито закрутився роман.

Однак, як розповів Беспалов на своєму YouTube-каналі, між Потапом і Катериною суто професійні відносини.

За його словами, продюсер зараз намагається втриматися на плаву, тому бере багато нових підопічних, щоб заробляти хоча б як продюсер.

"Потап не проміняв Настю на цю дамочку. Ця дамочка відстібає дуже солідну суму, щоб Потап її продюсував. Принаймні поки так говорять люди, що перебувають біля цього тандему. Тому давайте трохи не плутати береги - де тільки професійні відносини, а де любовні історії", - зазначив Беспалов.

Стосунки Потап і Насті Каменських

Раніше Беспалов сказав, що Потап і Настя розлучаються. За його словами, продюсер зраджував своїй дружині. Останній раз це сталося з її подругою, тому Каменських нібито не змогла цього пробачити.

Блогер додав, що артисти вирішили розійтися тихо - так, щоб ніхто про це не знав.

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