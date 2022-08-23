Співачка спіткнулася, коли бігла виступати перед росіянами.

Зрадниця Таїсія Повалій ледь не впала на червоній доріжці, коли бігла співати перед росіянами "Червону руту" на честь 85-річчя російського співака-путініста Йосипа Кобзона.

Співачка з'явилася перед публікою в довгій червоній сукні і кросівках. Вона так поспішала, що навіть спіткнулася з вигуком "Ой".

Але це був не єдиний конфуз на концерті. На ролику, опублікованому в її фан-акаунті в Instagram, видно, як Повалій намагається відкривати рот в такт фонограмі, але у неї це погано виходить.

Нагадаємо, раніше співачка Таїсія Повалій, яка підтримала війну проти України, виступила на концерті в Новосибірську. Вона виконала "Черемшину" українською мовою.

Вона цинічно виконала українську пісню, поки в її рідній Україні йде повномасштабна війна, про яку вона досі ніяк не висловилася.

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