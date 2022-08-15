Співачка виступає на концертах на честь Кобзона, який підтримував окупацію Криму та інших територій України.

Зрадниця України Таїсія Повалій вирушила "колесити" по РФ. Опальна співачка виступає з концертами і прославляє путініста Йосипа Кобзона, який підтримував окупацію Криму та інших територій України.

Відео з Повалій, яка прославляє померлого в 2018 році співака, з'явилося в соціальних мережах.

Зрадниця виступала в Тюмені на сцені з іншими артистами, які підтримують кривавого диктатора і повномасштабну війну в Україні. Поки Росія продовжує бомбити мирні міста нашої країни, Повалій танцює і співає перед росіянами. Окрім цього, вона нахвалювала Кобзона, на честь якого і проходив концерт.

На концерті Повалій виконувала пісні "Мама-матуся", "Ти далеко" і "Нехай вам пощастить у коханні". Співачка цинічно мовчить про війну в Україні і продовжує виступати на російських сценах.

Нагадаємо, зовсім недавно зрадниця виступала в Білорусі. Через це в мережі її назвали "старою московською клячею".

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