Повалій "колесить" з концертами по Росії.

Відома співачка Таїсія Повалій, яка підтримала війну проти України, виступила на концерті в Новосибірську. Вона виконала "Черемшину" українською мовою.

"Улюблена "Черемшина"! Голос близько! Тая далеко! Голос заворожує. "Свій шлях" - програма, присвячена 85-річчю Йосипа Давидовича Кобзона", - йдеться в описі до ролика на фан-сторінці співачки в Instagram.

Повалій вийшла на сцену в світлій сукні і з розпущеним волоссям. Вона цинічно виконала українську пісню, поки в її рідній Україні йде повномасштабна війна, про яку вона досі ніяк не висловилася.

Втім, Повалій вже не вперше виконує українські пісні на концертах в Росії. Раніше вона вже виступала на концертах на честь Кобзона, який підтримував окупацію Криму та інших територій України.

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