А лідер гурту Олег Псюк сьогодні святкує 28-й день народження.

Гурт Kalush Orchestra після тріумфальної перемоги на "Євробаченні" в Турині повернулися в Україну.

Переможців зустрічали на митному переході Краковець. Гурт заспівав "Stefania" з митниками, а пізніше з яворівською молоддю.

Присутні скандували "Вітаємо!".

Примітно, що лідер гурту Олег Псюк сьогодні святкує 28-й день народження.

"Багато цілей в моєму житті вже виконано і пророблено декілька бібліотек задач. Народившись в Калуші я получив багато притаманної емпірики і було не так просто її урізноманітнити. Протягом всього мого життя я мінявся, змінювались мої погляди та пріоритети, але завжди були декілька якостей які мною рухали і які б я ніколи ні на що не проміняв. Працелюбність, цікавість і моя захланність у всьому за що б я не брався. Дякую, що ви завжди зі мною, це тільки початок", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше Олег Псюк в інтерв'ю УНІАН розповів, як групу зустрічали в Турині, як європейці підтримують Україну в такий непростий час і чому ця перемога сьогодні для нас надважлива.

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