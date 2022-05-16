Олег Псюк зізнався в коханні своїй дівчині.

Соліст українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк опублікував у своєму TikTok-акаунті відео зі своєю дівчиною.

У кадрі видно, що вони їдуть в автобусі. Олег ніжно обіймає свою дівчину і дивиться на неї дуже закоханим поглядом.

"Люблю Білоброву", - підписав відео Олег.

Звичайно, такий ролик не залишився без уваги шанувальників. Користувачі мережі відзначили, що пара виглядає дуже щасливою.

"Які ж ви милі", "Ви найкращі", "Бажаю вам щастя", "Цей закоханий погляд, ммм", "Дуже красиво", "На це можна дивитися вічно", - пишуть користувачі мережі в коментарях під відео.

Нагадаємо, раніше Олег Псюк в інтерв'ю УНІАН розповів, як групу зустрічали в Турині, як європейці підтримують Україну в такий непростий час і чому ця перемога сьогодні для нас надважлива.

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