Співак зробив роботу над власними помилками.

Український співак POSITIFF, справжнє ім'я якого Олексій Завгородній, вперше зізнався, як його змінило розлучення з колишньою дружиною Анною Андрійчук. Про це чоловік розповів виданню Viva!

"Кілька років тому у мене був трансформуючий досвід розлучення з колишньою дружиною. Ми розійшлися достатньо спокійно та з розумінням, але я для себе зробив багато висновків", - наголосив співак.

Він додав, що це був складний період для нього, але він приніс позитивні зміни.

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"Це була довга робота над собою. Я проаналізував свої помилки, усвідомив в яких ситуаціях я мав рацію", - сказав Завгородній.

Далі зазначив, що тепер, в нових стосунках, він точно не буде робити минулих помилок.

"Зараз у нових стосунках я зовсім інша людина. Я став більш свідомий, уважний та спокійний. Я навчився коректно будувати діалог, бо вірю, що здорова комунікація - це головне", - наголосив співак.

Нагадаємо, "Позитив" був одружений з дизайнеркою Анною Андрійчук. Вони прожили разом більше 10 років. Проте у 2020 році пара оголосила про розлучення. Олексій раніше говорив, що має нові стосунки, які можуть закінчитися весіллям. Ім'я коханої співак не називає, лише говорить, що вона працює з дітьми.

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