"Позитив" зізнався, що зараз у його особистому житті все чудово.

Український співак POSITIFF (Олексій Завгородній) зізнався, що перебуває у стосунках. А от з колишньою дружиною не спілкується вже достатньо довго.

Як розповів "Позитив" в інтерв'ю УНІАН, зараз у нього є кохана дівчина. Їхні стосунки стрімко розвиваються. Співак задумується над тим, щоб одружитися.

"У мене є кохана людина, з якою стосунки стають все краще й краще. Вона підтримує мене у всьому, що я роблю, і всі складні моменти переживає зі мною. Для мене вона як янгол, з нею я щасливий. І дійсно в планах є побудувати сім’ю", - сказав "Позитив".

Водночас співак зізнався, що з колишньою дружиною спілкування не підтримує. Востаннє вони контактували на початку вторгнення РФ в Україну.

Особисте життя "Позитива"

"Позитив" був одружений з Анною Андрійчук. Вони були разом більше 10 років. Вісім років вони перебували в офіційному шлюбі. Однак у 2020 році пара оголосила про розлучення.

Зараз у Позитива є кохана дівчина. Поки він не хоче називати її ім'я. За його словами, зараз не час для цього. При цьому він сказав, що його обраниця працює з дітьми.

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