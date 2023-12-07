Співак зізнався, що вважає українських воїнів супергероями.

Український співак POSITIFF (Олексій Завгородній) зізнався, що велика війна значно вплинула на його життя. Зараз на фронті б'ються його близькі люди.

Як розповів "Позитив" в інтерв'ю УНІАН, він вважає українських воїнів справжніми супергероями. Серед них є його близькі друзі.

"Мій кум Андрій вже ветеран цієї війни. Але є друзі, які наразі перебувають на фронті. Наприклад, Даніель Салем. Він і його команда для мене як супергерої з коміксів, я ними дуже пишаюсь. Багато друзів воюють ще з 2014-го року. Багато кого вже немає в живих", - сказав співак.

Олексій також зізнався, що є речі, про які він ніколи не зможете забути.

"Продовжується найстрашніше. Ми втрачаємо наших супергероїв, людей, які мали будувати наше майбутнє, ідейних особистостей і справжніх патріотів. Не забуду розповіді дітей-сиріт із Бучі й Маріуполя. Не забуду сльози, обійми та усмішки наших військових. Не забуду й не пробачу росіянам вбивство мого друга", - додав "Позитив".

Нагадаємо, що співак POSITIFF ще на початку повномасштабного російського вторгнення пішов у місцеву тероборону. В інтерв'ю УНІАН він розповів, що стояв у черзі дуже довго, тому що йому казали, що йому краще займатися творчістю.

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