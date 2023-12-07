Український співак POSITIFF (Олексій Завгородній) зізнався, що велика війна значно вплинула на його життя. Зараз на фронті б'ються його близькі люди.
Як розповів "Позитив" в інтерв'ю УНІАН, він вважає українських воїнів справжніми супергероями. Серед них є його близькі друзі.
"Мій кум Андрій вже ветеран цієї війни. Але є друзі, які наразі перебувають на фронті. Наприклад, Даніель Салем. Він і його команда для мене як супергерої з коміксів, я ними дуже пишаюсь. Багато друзів воюють ще з 2014-го року. Багато кого вже немає в живих", - сказав співак.
Олексій також зізнався, що є речі, про які він ніколи не зможете забути.
"Продовжується найстрашніше. Ми втрачаємо наших супергероїв, людей, які мали будувати наше майбутнє, ідейних особистостей і справжніх патріотів. Не забуду розповіді дітей-сиріт із Бучі й Маріуполя. Не забуду сльози, обійми та усмішки наших військових. Не забуду й не пробачу росіянам вбивство мого друга", - додав "Позитив".
Нагадаємо, що співак POSITIFF ще на початку повномасштабного російського вторгнення пішов у місцеву тероборону. В інтерв'ю УНІАН він розповів, що стояв у черзі дуже довго, тому що йому казали, що йому краще займатися творчістю.