Естонію в цьому році представляє молода артистка Alika.

Представниця від Естонії на Євробаченні-2023 - 20-річна Alika. Раніше вона виступала в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив 24 канал. Виявилося, вона брала участь у шоу "Дитяча Нова хвиля". Тоді їй було 12 років.

Також Alika співала на одній сцені з відомими путіністами Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим. Один із виступів можна знайти на YouTube.

Варто відзначити, що в юному віці дівчинку відправили на виступ до Криму, і тоді вона не могла самостійно приймати рішення відмовитися або поїхати. Вже в усвідомленому віці артистка неодноразово виступала на великій сцені на підтримку України.

Наприклад, одного разу вона переспівала пісню Океану Ельзи "Без бою". В одному з інтерв'ю дівчина зізналася, що Океан Ельзи - одна з її улюблених музичних груп.

Крім того, в різних містах України у естонки є родичі, з якими вона регулярно підтримує контакт.

"Ви всі сильні і підтримуєте один одного, не забуваєте про це. Бажаю вам продовжувати цю підтримку, багато любові та можливості насолоджуватися кожною миттю вашого життя. Будьте сильні, люблю вас! Я вірю, що скоро приїду в Україну, мирну Україну", - цитує Аліку 24 канал.

Alika - Bridges

Нагадаємо, представниця Литви на Євробаченні зворушливо звернулася до українців.

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