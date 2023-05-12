Артистка висловила свою підтримку нашій країні.

У 2023 році на Євробаченні Литву представляє артистка Моніка Лінкіте. Після другого півфіналу в ході прес-конференції Моніка звернулася до українців. Вона подякувала кожному громадянину, який сьогодні бореться на свободу.

"Я хочу подякувати кожному українцю, який бореться за свободу всіх, оскільки це не тільки ваша свобода, а й свобода всієї Європи. Дякую вам. Слава Україні", - сказала виконавиця.

Відзначимо, згідно з голосуванням глядачів, Моніка пройшла у фінал і буде боротися за перемогу в гранд-фіналі 13 травня. Також у фіналі виступить український гурт TVORCHI.

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Євробачення-2023: прогноз букмекерів

Згідно прогнозами букмекерів, перше місце може дістатися Швеції. Цю країну представляє Loreen з піснею Euphoria. Варто відзначити, що раніше Loreen вже перемагала на Євробаченні. На другому місці може бути Käärijä з Фінляндії, а на третьому - Україна.

Нагадаємо, Марія Яремчук зірвала овації на сцені Євробачення.

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