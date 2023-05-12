Разом з нею на сцену вийшли OTOY і Злата Дзюнька.

У четвер, 11 травня, в Ліверпулі пройшов другий півфінал Євробачення-2023. Свої конкурсні номери показали 16 країн, але у фінал пройшли всього 10: Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія і Словенія.

Оскільки Євробачення цього року проводиться у Великій Британії від імені України, на сцену в якості запрошених гостей вийшли наші артисти Марія Яремчук, OTOY та учасниця дитячого Євробачення-2022 Злата Дзюнька.

Вони потужно виконали "Родина", "Садок вишневий коло хати" і "Щедрик", а пізніше Юлія Саніна зі сцени розповіла, що "Щедрик", який знають по всьому світу як символ Різдва, насправді родом з України.

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Глядачі були в захваті від виступу українських артистів, і подякували їм за номер гучними оплесками.

Євробачення-2023: коли фінал

Вже відомі всі країни, які виступлять у фіналі Євробачення-2023. Це Хорватія, Молдова, Швейцарія, Фінляндія, Чехія, Ізраїль, Португалія, Швеція, Сербія, Норвегія, Албанія, Кіпр, Естонія, Бельгія, Австрія, Литва, Польща, Австралія, Вірменія та Словенія.

Гранд-фінал відбудеться 13 травня в Ліверпулі. На сцені з'явиться і український гурт TVORCHI з піснею "Heart of Steel". Згідно з прогнозами букмекерів, наша країна може посісти третє місце, проте попередні результати можуть змінитися в останній момент.

Раніше УНІАН писав про те, як пройшов другий півфінал Євробачення.

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