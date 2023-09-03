Марселю потрібно ставити крапельниці.

Дружина українського ведучого Тимура Мірошниченка - Інна - поділилася з шанувальниками сумною новиною. В інста-сторіз вона розповіла, що їхній названий син Марсель захворів.

За словами дівчини, у малюка не було ніяких симптомів, в тому числі і температури. Він просто раптово почав кашляти, через що зіркові батьки дуже розпереживалися.

Інна розповіла, що у вихідний день знайшла клініку і терміново повезла туди свого сина. Як виявилося, у хлопчика пневмонія.

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"Від госпіталізації я відмовилася, тому що він (Марсель, - УНІАН) від одного виду лікарів починає задихатися. Як зараз ставити йому крапельниці... Він не буде лежати 100%", - поділилася Мірошниченко.

Вона додала, що лікар відпустила їх на три дні на домашнє лікування. Однак якщо дитині за цей час не стане краще, вони будуть змушені лягти в лікарню.

"Я навіть не знала, що пневмонія може прийти так тихо. Температури не було. Почав кашляти і все. А потім раз і дихає, як через бульбулятор", - додала Інна.

Нагадаємо, раніше Інна Мірошниченко розповіла, як у неї знайшли ракову пухлину.

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