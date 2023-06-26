Українська співачка Злата Огнєвіч поскаржилася на настирливого шанувальника. Хоч артистка зараз і не в Україні, але консьєржка з дому Злати повідомила їй, що до неї регулярно навідується чоловік, який може довгий час стояти біля під'їзду. Він також приносить квіти.
Огнєвіч зазначила, що сподівається на його розсудливість, і на те, що з ним вдасться спокійно поговорити, щоб це припинилося. Хто цей чоловік і чого він хоче - Огнєвіч невідомо.
"З'явився новий переслідувач. Він нав'язливо приходить в мій дім, просить про зустріч, приносить квіти. Про це мені повідомила консьєржка з мого будинку", - повідомила співачка в блозі.
Хто переслідував Злату Огнєвіч раніше
Раніше у співачки вже була схожа проблема, але ситуація була більш складна: на неї напали в 2019 році, коли артистка поверталася додому з концерту. Пізніше вже інший чоловік приходив в її житловий комплекс і чекав на знаменитість там.
Після цього співачка звернулася до правоохоронних органів і встановила, що звуть переслідувача Вадим Лебідь. Він погрожував Златі "завалити" її та її батька. Розслідування затягнулося через початок повномасштабної війни.
Нагадаємо, Злата Огнєвіч поскандалила з росіянкою в Хорватії.