Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як в аеропорту в Хорватії почула російську мову і з акценту відразу зрозуміла, що там перебувала росіянка.
Знаменитість не витримала і підійшла до дівчини, щоб висловити все що вона думає про Росію і її громадян.
"Я не змогла стриматися. Я сказала їй, що мрію, щоб вони (росіяни, - УНІАН) швидше зникли. Вона, звичайно, не зрозуміла половину слів, але зрозуміла, що я їй не компліменти кажу. Я не змогла промовчати, це сильніше за мене", - сказала Огнєвіч.
Вона додала, що якби на місці цієї жінки був чоловік, то вона навряд чи пішла б звідти цілою і неушкодженою.
"Якби на її місці був чоловік, думаю, він би просто мене вдарив", - підсумувала співачка.
Злата Огнєвіч повернулася в соцмережі
Нещодавно співачка вирішила влаштувати собі цифровий детокс і відпочити від соціальних мереж. Тим часом вона поїхала до Хорватії на відпочинок. Пізніше знаменитість вийшла на зв'язок з шанувальниками і зізналася, що їй там дуже сподобалося, тому вона із задоволенням повернеться в цю країну ще раз.