Вона не змогла стриматися.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, як в аеропорту в Хорватії почула російську мову і з акценту відразу зрозуміла, що там перебувала росіянка.

Знаменитість не витримала і підійшла до дівчини, щоб висловити все що вона думає про Росію і її громадян.

"Я не змогла стриматися. Я сказала їй, що мрію, щоб вони (росіяни, - УНІАН) швидше зникли. Вона, звичайно, не зрозуміла половину слів, але зрозуміла, що я їй не компліменти кажу. Я не змогла промовчати, це сильніше за мене", - сказала Огнєвіч.

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Вона додала, що якби на місці цієї жінки був чоловік, то вона навряд чи пішла б звідти цілою і неушкодженою.

"Якби на її місці був чоловік, думаю, він би просто мене вдарив", - підсумувала співачка.

Злата Огнєвіч повернулася в соцмережі

Нещодавно співачка вирішила влаштувати собі цифровий детокс і відпочити від соціальних мереж. Тим часом вона поїхала до Хорватії на відпочинок. Пізніше знаменитість вийшла на зв'язок з шанувальниками і зізналася, що їй там дуже сподобалося, тому вона із задоволенням повернеться в цю країну ще раз.

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