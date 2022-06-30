Між артисткою і засновником продюсерського центру MOZGI зріє скандал.

Українська співачка Анастася Приходько гнівно відгукнулася про українського репера Потапа і його супутницю Настю Каменських. У себе в Facebook-блозі вона зробила репост новини про те, що артисти відмовилися виступати в Росії. В описі Настя зазначила: "Рідкісне г*вно, а не людина. Г*вно і крапка".

Судячи з коментарів до публікації, шанувальники були шоковані таким висловлюванням артистки.

"Він як людина повне г*вно! Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися в Палаці Україна Він мене образив... За що був посланий на х*й.... Тоді він бігав і налаштовував всіх проти мене і дуже негарно відгукувався в колах за мої дії проти Росії.

І я про це знаю ... А зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як в Кремлі знімав штани! Г*вно? Г*вно! Мені гидко читати ці вис*ри лукавої людини! Я йому не вірю", - додала Приходько у відповідь на запитання одного з коментаторів.

Нагадаємо, Софія Ротару несподівано прокоментувала трагедію в Кременчуці.

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