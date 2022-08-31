Українська співачка згадала, як Філіп Кіркоров, який підтримав політику Путіна, колись допомагав їй.

Українська співачка Оля Цибульська згадала, як після перемоги в талант-шоу в 2007 році якийсь час тісно співпрацювала з Філіпом Кіркоровим. Зірка зізналася, що він їй допомагав, давав безліч професійних порад, але намагався просувати в Росії. Коли вона визначилася, що буде виступати в Україні і для української публіки, то була шокована поведінкою Кіркорова - дружба різко закінчилася.

"У 2007 році ми поїхали у великий тур по Україні. Ми були в Криму, ми об'їздили дуже багато міст. Філіп нас брав до себе в команду. Він розповідав якісь інсайди, як працювати на сцені, де слухати монітор та інші професійні штуки. Ми готувалися до запису пісень. Потім я сказала, що я не можу, я повертаюся в Україну. Розпався наш дует", - поділилася Цибульська в інтерв'ю на YouTube-каналі Аліни Доротюк.

Відео дня:

"Я для себе на прикладі Філіпа зрозуміла, чому артистів колись не ховали з нормальними людьми на одному кладовищі. Тому що, мабуть, у артистів є ця бл**ська продажна... навіть не душа, я не знаю, як це назвати. Для мене, як для людини, яка неодноразово з ним в житті перетиналася, і в роботі, і в якихось приватних розмовах, завжди було загадкою, чому він приховує, що він гей, але не приховує, що він такий під*рас", - резюмувала знаменитість.

Також Оля додала, що за дружбу з Філіпом Кіркоровим їй зараз дуже соромно.

Нагадаємо, 31 серпня співачка Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя чоловіка-красеня.

Вас також можуть зацікавити новини: