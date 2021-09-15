Свій день народження принц відсвяткує разом із родиною у США.

Сьогодні, 15 вересня, онук королеви Єлизавети II – принц Гаррі святкує свій день народження. Йому виповнюється 37 років. Ймовірно, що чоловік проведе цей день з дружиною та дітьми в США, де вони мешкають зараз.

Звісно, про день народження онука, сина та брата не забула королівська рідня.

Іменинника привітали в офіційних Instagram, але - принаймні, поки що - лише у сторіз, не присвятивши Гаррі "повноцінних" дописів, як це робилося в усі попередні роки, і як продовжує робитися в дні народження решти представників королівської сім'ї.

"Вітаємо герцога Сассекського. Щасливого дня народження", – ідеться в публікації.

До слова, так само лише в сторіз нещодавно привітали з 40-річчям і Меган Маркл.

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Як писав УНІАН, принц Гаррі, його дружина Меган Маркл та їх двоє дітей син Арчі та донька Лілібет вже деякий час проживають в США. У січні 2020 року принц Гаррі відмовився від виконання обов’язків членів королівської сім’ї, а в лютому 2021 року стало остаточно відомо, що він до них не повернеться. У зв’язку з чим королівська сім’я позбавила його військових звань і патроната над благодійними фондами та організаціями, з якими він працював багато років.

Та попри відмову від королівських обов’язків та скандали принц Гаррі лишається одним з найбільш популярних членів монаршої родини Британії та має мільйони прихильників по всьому світу.

На сьогодні принц Гаррі, як і раніше займає шосте місце в черзі на британський престол позаду свого батька, принца Чарльза, брата, принца Вільяма, і його трьох дітей, Джорджа, Луї і Шарлотти.

Королівська родина Британії: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко