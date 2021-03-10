За ажіотажем це інтерв'ю вже можна порівняти з легендарним інтерв'ю принцеси Діани в 1995 році.

Увечері 7 березня на телеканалі Сі-бі-ес вийшло півторагодинне інтерв'ю принца Гаррі і його дружини Меган Маркл.

Читайте такожУ Єлизавети II відреагували на скандальне інтерв'ю принца Гаррі та Меган МарклУ Великобританії його подивилися тільки ввечері 8 березня, але за ажіотажем його вже можна порівняти з легендарним інтерв'ю принцеси Діани в 1995 році. Меган - як і мати принца Гаррі 26 років тому - скаржилася на нестерпні умови життя в королівській родині.

Кореспондент Бі-бі-сі у справах королівської сім'ї Джонні Даймонд назвав інтерв'ю оглушливим. Його колега з телеканалу CNN Макс Фостер каже: "Вони нарешті виговорилися. Після всіх суворих обмежень, які накладає життя в палаці, ми бачимо, яке полегшення і щастя вони зараз відчувають".

Біограф принцеси Діани і колишній редактор видання Vanity Fair Тіна Браун назвала інтерв'ю" криптонітом для королівської сім'ї " (це вигадана речовина з всесвіту коміксів, вона робить супергероїв уразливими).

Експерт з королівської сім'ї Пенні Джуніор каже, що інтерв'ю стало дуже серйозною атакою на весь інститут королівської сім'ї: "Я не знаю, навіщо вони це зробили. Це сім'я Гаррі, його плоть і кров, а він кинув у батьківський дім ручну гранату".

Ще один експерт, Інгрід Севард, додає: "Це було найжахливіше засудження королівської сім'ї, я просто ніколи не чула подібного".

Давній приятель герцогині Сассекської Дін Скотт закликав дуже чітко розділяти сім'ю королеви і сам інститут монархії.

"Меган завжди тільки хвалила королеву та інших членів сім'ї, - говорить він. - Але в палаці є і офіційні особи, які і відповідають за створення інституту. Ось якраз вони в цьому інтерв'ю і виглядають гірше за всіх".

Расизм

Расизм став одним з найскандальніших моментів в інтерв'ю - у Великобританії нульова толерантність до будь-яких проявів расизму, це частина політики держави.

Меган Маркл сказала, що у членів королівської сім'ї були побоювання про те, наскільки темною буде шкіра її сина Арчі, коли він народиться. Принц Гаррі підтвердив, що така розмова була, але навідріз відмовився назвати її учасників.

Тільки після ефіру, відповідаючи на питання Опри Вінфрі, він сказав, що до тієї розмови не було причетне старше покоління сім'ї: королева і принц Філіп.

Міністр у справах дітей в уряді Бориса Джонсона Вікі Форд сказала, що в британському суспільстві місця расизму немає.

Депутати від Лейбористської партії зажадали, щоб королівський двір провів розслідування інциденту.

"Коли Меган Маркл звинуватили в булінгу по відношенню до слуг, двір негайно анонсував розслідування. Просто передчуваю таке ж, але тепер про колір шкіри дитини", - заявила депутат Надя Віттом. ЇЇ колега по партії Кейт Грін назвала інцидент вкрай серйозним і таким, що вимагає повного розслідування.

За королівську сім'ю заступився її колишній прес-секретар Чарльз Енсон. Він сказав, що двір дуже далекий від ідей расизму. "Расизм властивий, скоріше, медіа або соціальним мережам", - говорить Енсон.

Таблоїди

Таблоїди були однією з вагомих причин від'їзду з Великобританії Гаррі і Меган. Вони писали про герцогиню в щоденному режимі, протиставляли постійно щось робить не так Меган і ідеальну - за їхньою оцінкою - герцогиню Кембриджську Кейт, дружину принца Вільяма, старшого брата Гаррі.

Передовиця газети Sun говорить: "Меган і Гаррі стверджують, що королева ЗАТОЧИЛА їх, скасувавши ночівлю в Сандрінгемі, щоб обговорити Мегзіт". Мова про ту частину інтерв'ю Меган і Гаррі, де вони розповіли, що Єлизавета II довгий час уникала зустрічі з ними, щоб обговорити умови їхнього від'їзду.

Ще один таблоїд Daily Mail проголошує: "Принц Гаррі розмахує ножем". І дає слово відомому телеведучому Пірсу Моргану: "Нудотний двогодинний виступ Меган і Гаррі були ганебною і цинічною пропагандою, спрямованою на те, щоб завдати шкоди королеві, поки її чоловік лежить в лікарні, і зруйнувати монархію".

Що сказав прем'єр-міністр

Борис Джонсон в понеділок давав прес-конференцію з питань коронавірусу і пом'якшення обмежувальних заходів, але запитували його і про інтерв'ю.

Він сказав, що захоплюється королевою, довгий час не коментував внутрішні справи королівського двору і не збирається цього робити і тепер.

Джонсону поставили ще одне питання на ту ж тему. "Вітаю Вас з дуже рішучою спробою залучити мене в цю історію більше, ніж я вже сказав, - відповів прем'єр. - Але я дійсно думаю, що коли справа доходить до королівської сім'ї, прем'єр-міністри не повинні нічого говорити".

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Автор: Ірина Погоріла