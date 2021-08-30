У ЗМІ заговорили про зближення герцогів Кембриджських з королевою Великобританії.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон можуть переїхати ближче до королеви Єлизаветі II. Пара зараз живе в Кенсінгтонському палаці та заміському будинку в Норфолку.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, королівське подружжя може переїхати в Форт Бельведер, де будуть жити зі своїми дітьми - принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

При цьому наголошується, що таке рішення може зблизити принца Вільяма та Кейт Міддлтон з Єлизаветою II, що є "значною ознакою того, що герцоги Кембриджські готові взяти на себе більш важливу роль в королівській родині".

Читайте такожКоролева Єлизавета II хоче судитися з принцом Гаррі та Меган Маркл: названо причинуРезиденція Форт Бельведер знаходиться в південній частині великого Віндзорського парку. Вона відома тим, що тут в 1936 році король Едуард VIII зрікся престолу.

Як раніше повідомляв УНІАН, герцоги Кембриджські опублікували нове рідкісне фото єдиної дочки-шестирічної принцеси Шарлотти. Спадкоємиця британського престолу позувала на камеру в яскравому літньому одязі, а в руках тримала метелика.

Автор: Анастасія Горбачова