Наразі невідомо, яким саме препаратом робили щеплення спадкоємцю британської корони.

Британський принц Вільям отримав першу дозу вакцини проти коронавірусу. Це сталося у вівторок, 18 травня. Герцог Кембриджський подякував усім, хто працює над створенням вакцини та її поширенням.

Принц Вільям розповів про вакцинацію на офіційній сторінці в Instagram. Він на власному прикладі показав важливість цієї процедури та її популяризації серед населення світу.

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Зараз у Великій Британії почали робити щеплення люди від 35 років і молодше. Онук Єлизавети II отримав першу дозу вакцини проти коронавірусної інфекції. Вільям не розсекретив, препарат якого виробника обрав для вакцинації та як почувався після неї.

Принц оприлюднив фото самого моменту введення вакцини в його організм. Судячи з геолокації, герцог вакцинувався в Музеї Науки, що розташований в Лондоні.

"У вівторок я отримав першу дозу вакцини проти COVID-19. Усім, хто працює над впровадженням вакцини – дякуємо за все, що ви робили й продовжуєте робити", – написав Вільям у публікації.

Багато фанатів підтримали принца, але були і ті, хто поцікавився – чому герцог Кембриджський вирішив вакцинуватися і чи хворів він вже на COVID-19. Поки Вільям не коментує цей момент.

Серед коментарів були повідомлення від шанувальників, які нічого не написали про вакцину, проте відзначили відмінну фізичну форму принца Вільяма.

Вакцинація проти COVID-19 у королівській сім'ї Британії

Королева Єлизавета II та її покійний чоловік принц Філіп вакцинувалися від коронавірусу ще 9 січня 2021 року. Після цього Її Величність розповіла, що укол – це легко, не боляче і зовсім не шкідливо.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла також отримали свої дози вакцини. Це сталося 10 лютого. Королівське подружжя щасливе та дуже задоволене процедурою.

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Автор: Вікторія Гордієнко