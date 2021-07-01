Обізнані джерела стверджують, що спілкування між братами зведено до мінімуму при обопільному невдоволенні і недовірі.

Сьогодні в Лондоні принци Вільям і Гаррі разом відкрили пам'ятник їхній матері, принцесі Уельській Діані, якій 1 липня виповнилося б 60 років.

Ця подія була досить скромною, вона пройшла тихо і в ній брали участь тільки свої. Гостей на відкриття статуї прийшло дуже небагато: принци Вільям і Гаррі, дві сестри принцеси Діани, її брат і члени Комітету зі створення монументу.

Принци Вільям і Гаррі разом вийшли в сад біля Кенсінгтонського палацу, де відкрили пам'ятник. Гаррі при цьому про щось жвавого говорив зі своїми двома тітками і дядьком.

Читайте такожПринципи Вільям і Гаррі зустрінуться на відкритті пам'ятника принцесі Діані (відео)Жоден з принців під час відкриття не виступав. Промов і помпи не було.

Атмосфера на події була дружньою і професійною, без будь-яких явних ознак напруги за лаштунками.

Два брати навіть посміялися разом, коли готувалися зняти покривало з бронзової статуї. Гаррі і Вільям не хотіли, щоб головними в цей день стали їхні зіпсовані взаємини. Вони присвятили його своїй мамі та її спадщині.

Так, було дитяче суперництво між братами, були взаємні дражнення, сварки. Але тісний зв'язок між ними був очевидний. Їх об'єднувало спільне горе і спільна спроба з ним впоратися. У всьому, що вони говорили один про одного, проглядалися любов і прихильність. І тим не менш, відносини, які виглядали нерозривними, ослабли.

Це складна і глибоко особиста історія, велика частина якої розігрувалася не рублічно. У них були розбіжності з приводу дружини принца Гаррі Меган, помічників, громадської ролі, боргу і планів на майбутнє.

Роберт Лейсі проаналізував, що пішло не так, у своїй книзі "Битва братів" (Battle of Brothers). "Британська королівська сім'я не повинна бути ідеальною, - вважає він. - І той факт, що брати в даний момент не дружать, не скасовує цінності і важливості королівської сім'ї. Якщо розрив закінчиться певним примиренням, це, можливо, подасть приклад всім нам".

Але поки ознак такого примирення не видно. Звичайно, брати єдині в тому, що стосується пам'ятника і взагалі всього, пов'язаного зі спадщиною їхньої матері. Вільям і Гаррі спільно замовили монумент і контролювали хід роботи.

Поява Вільяма і Гаррі поруч зі статуєю їхньої матері і будинком дитинства, Кенсінгтонським палацом, пробуджує масу спогадів. Принцеса Діана і зараз продовжує впливати на королівську сім'ю. Статуя стане визнанням цього факту - а також новим місцем паломництва в Лондоні.

Ті, хто знає Вільяма і Гаррі, сподіваються, що сьогоднішній день принесе щось більше. Що під поглядом мами вони зможуть відкинути взаємні рахунки і розчарування, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла