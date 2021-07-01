У Лондоні відкрили пам'ятник принцесі Діані \ Фото REUTERS

Сьогодні в Лондоні принци Вільям і Гаррі разом відкрили пам'ятник їхній матері, принцесі Уельській Діані, якій 1 липня виповнилося б 60 років.

Ця подія була досить скромною, вона пройшла тихо і в ній брали участь тільки свої. Гостей на відкриття статуї прийшло дуже небагато: принци Вільям і Гаррі, дві сестри принцеси Діани, її брат і члени Комітету зі створення монументу.

Пам'ятник створювали з 2017 року \ фото REUTERS

Принци Вільям і Гаррі разом вийшли в сад біля Кенсінгтонського палацу, де відкрили пам'ятник. Гаррі при цьому про щось жвавого говорив зі своїми двома тітками і дядьком.

Читайте такожПринципи Вільям і Гаррі зустрінуться на відкритті пам'ятника принцесі Діані (відео)Жоден з принців під час відкриття не виступав. Промов і помпи не було.

Атмосфера на події була дружньою і професійною, без будь-яких явних ознак напруги за лаштунками.

Два брати навіть посміялися разом, коли готувалися зняти покривало з бронзової статуї. Гаррі і Вільям не хотіли, щоб головними в цей день стали їхні зіпсовані взаємини. Вони присвятили його своїй мамі та її спадщині.

На відкритті були присутні сини принцеси \ фото REUTERS

Так, було дитяче суперництво між братами, були взаємні дражнення, сварки. Але тісний зв'язок між ними був очевидний. Їх об'єднувало спільне горе і спільна спроба з ним впоратися. У всьому, що вони говорили один про одного, проглядалися любов і прихильність. І тим не менш, відносини, які виглядали нерозривними, ослабли.

Це складна і глибоко особиста історія, велика частина якої розігрувалася не рублічно. У них були розбіжності з приводу дружини принца Гаррі Меган, помічників, громадської ролі, боргу і планів на майбутнє.

Принци Гаррі і Вільям відкрили пам'ятник своїй мамі \ фото REUTERS

Роберт Лейсі проаналізував, що пішло не так, у своїй книзі "Битва братів" (Battle of Brothers). "Британська королівська сім'я не повинна бути ідеальною, - вважає він. - І той факт, що брати в даний момент не дружать, не скасовує цінності і важливості королівської сім'ї. Якщо розрив закінчиться певним примиренням, це, можливо, подасть приклад всім нам".

Але поки ознак такого примирення не видно. Звичайно, брати єдині в тому, що стосується пам'ятника і взагалі всього, пов'язаного зі спадщиною їхньої матері. Вільям і Гаррі спільно замовили монумент і контролювали хід роботи.

Поява Вільяма і Гаррі поруч зі статуєю їхньої матері і будинком дитинства, Кенсінгтонським палацом, пробуджує масу спогадів. Принцеса Діана і зараз продовжує впливати на королівську сім'ю. Статуя стане визнанням цього факту - а також новим місцем паломництва в Лондоні.

Сьогодні принцесі Діані виповнилося б 60 років \ фото REUTERS

Ті, хто знає Вільяма і Гаррі, сподіваються, що сьогоднішній день принесе щось більше. Що під поглядом мами вони зможуть відкинути взаємні рахунки і розчарування, передає Бі-бі-сі.

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Автор: Ірина Погоріла