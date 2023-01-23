Творці українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня" розповіли, кому належать голоси головних героїв.

В український прокат 2 березня виходить мультфільм "Мавка. Лісова пісня". Зараз у Держкіно розповіли, кому належать голоси діючих персонажів.

Так, головну героїню Мавку озвучила українська актриса Наталка Денисенко. Пісні Мавки і саундтрек озвучила Христина Соловій, а автором рухів виступила відома балерина Катерина Кухар.

Голосом Лукаша став співак Артем Пивоваров, Килину озвучила гумористка Олена Кравець. Русалка Водяниця - Юлія Саніна, шумник Гук – Михайло Хома (DZIDZIO), а Фрол – Сергій Притула (до слова, для Притули це останній проект в шоу бізнесі).

Той, що в скелі сидить – Олег Скрипка, Знахарка – Наталія Сумська, Лісовик – Назар Задніпровський, дядько Лев – Олег Фагот Михайлюта, голос українських жінок – Катерина Осадча. Оповідачем виступила Ніна Матвієнко.

Саундтреки до мультфільму записала українська група "ДахаБраха".

"Мавка. Лісова пісня": про проект

ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У прокат він вийде 2 березня 2023 року. Мультфільм планували випустити раніше, проте повномасштабне вторгнення зруйнувало всі плани.

"Це було непросто, але нам вдалося фіналізувати роботу над проектом. Перебуваючи в різних містах і країнах, проживши важкий досвід, ми залишилися разом і продовжуємо займатися улюбленою справою, яка так потрібна людям. Мавка - наша Берегиня, уособлення характеру всіх українців. Ми горді заявити, що її історію побачить весь світ", - заявила CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Одна з місій проекту - привернути увагу до екологічних проблем, таких як зникнення все більшого числа представників української флори і фауни, занесених до Червоної книги України, а також знищення пролісків. Саме тому в мультфільмі покази багато рослин і тварин, занесених до Червоної книги.

Цікаво, що над костюмами головних героїв працювала відомий український дизайнер Ольга Навроцька.

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