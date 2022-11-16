Волонтер і екс-телеведучий зізнався, що його рідний брат самостійно діставав екіпіровку для себе і товаришів.

Екс-телеведучий і волонтер Сергій Притула розповів про брата, який залишив адвокатську практику, щоб захистити свою країну. В інтерв'ю проекту "Розмова" Сергій зізнався, що родич брав участь у боях на Київщині.

"Брат був відряджений туди у складі одного зі спецпідрозділів, до якого він "приквартирувався" на добровольчій основі. "Зачисткою" це важко назвати, тому що це було десь в районі 20-21 березня. Ні про які зачистки тоді мова не йшла, тоді йшли бої за Бучу, Ірпінь — за Київщину. Брат був прикріплений до двох снайперів, яких захищав. Не знаю, чи можна що-небудь більше про це розповідати", - пояснив Притула.

Сергій зізнався, що його брат не користувався нагодою, і не просив його постачати йому амуніцію або якесь обладнання.

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"Я йому дуже вдячний. Умовно кажучи, Василь Притула не смикав Сергія Притулу з проханням: "Дай мені на підрозділ броніки і шоломи, забезпеч транспортом". Все, що потрібно було для бійців, брат діставав самостійно. Хлопці екіпіровані дуже круто. Я зустрічався з ними не раз. Єдине, нарешті я віддав їм бус (гастрольний бус "Вар'яти-шоу", - ред)", - поділився волонтер.

Зараз брат Сергія Притули повернувся в адвокатську практику.

Чим Сергій Притула займається під час війни

Раніше він був ведучим Нового каналу, але після 24 лютого весь свій вільний час витрачає на допомогу армії - збирає донати, купує амуніцію, транспорт і навіть зброю. Благодійний фонд Сергія Притули є одним з найвідоміших в Україні.

Нагадаємо, екс-дружина Притули показала рідкісне фото його змужнілого сина.

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