Він зазначив, що йому запропонували надто маленьку суму, за яку потрібно було дуже багато працювати.

Відомий український блогер Олексій Дурнєв, який після повномасштабного вторгнення перейшов на українську мову і почав активно підтримувати країну на інформаційному фронті, відповів, чому відмовився від пропозиції взяти участь у шоу "Холостяк". Детальніше свою позицію він пояснив в інтерв’ю "Главкому".

"Продюсери сказали, що на майданчику потрібно провести мінімум 50 знімальних днів. Один раз на 10 днів – вихідний. Моя комерційна директорка порахувала, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі у "Холостяку", і ми вирішили відмовитися від пропозиції. Мені запропонували учетверо меншу суму, ніж ми хотіли", – сказав Олексій Дурнєв.

Також він відповів чи є у нього в серці зараз хтось. Як пояснив Дурнєв, зараз його серце вільне.

Відео дня

"Нещодавно була дівчина, зараз нікого немає, ні з ким не зустрічаюся. Я не люблю про це розповідати", - додав Олексій.

Нагадаємо, Олексій Дурнєв зізнався, як покарав би Путіна за війну проти України.

Також УНІАН писав, що Олексій Дурнєв назвав Джигана і Тодоренко тупими.

Вас також можуть зацікавити новини: