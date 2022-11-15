За словами Галущенко, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

Сьогодні, 15 листопада, Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

"Сьогодні знову Росія наносить масштабні ракетні удари по об‘єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни", - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

За словами Галущенко, ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких країн-сусідів.

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"Влучання відбуваються по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії", - повідомив міністр, додавши, що запроваджені аварійні відключення.

Голова Міненерго зазначив, що після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається завдати максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими.

"Прошу всіх поставитись із розумінням до критичної ситуації з енергопостачанням, зберігати спокій і довіряти енергетикам і ЗСУ",- додав він.

Ракетний удар по Україні 15 листопада: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що окупанти випустили по Україні 100 ракет.

У столиці збили 4 ворожі ракети, водночас зафіксовано влучання у три житлові будинки в Печерському районі Києва.

Також відомо про вибухи та влучання в об'єкти інфраструктури у багатьох областях країни.

Через масовану ракетну атаку за розпорядженням НЕК "Укренерго" енергетики розпочали екстрені відключення світла майже по всій Україні.

В Офісі президента ситуацію назвали "критичною".

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