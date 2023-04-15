Завадюк розповів, що в нього є бойфренд.

Продюсер "Голосу країни" та "Танців з зірками" Володимир Завадюк зробив відверте зізнання. Він зізнався, що в нього є бойфренд.

Завадюк зробив камінг-аут на своїй сторінці в Instagram. Там він написав великий допис та розповів, що він змінився та став жити інакше.

"Я можу здаватися впевненою людиною, але я багато сумнівався. Війна змінила моє життя, і я абсолютно чітко усвідомлюю той факт, що жити потрібно тут і зараз. Немає більше часу відкладати щось на потім. Я впевнений, що ця історія знайома багатьом із вас. Після того, як почалася війна я спробував почати робити те, що відкладав тут і зараз. Вчуся долати сумніви щодня", - зізнався Завадюк.

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Також він розповів, що нині він мешкає разом зі своїм бойфрендом. Завадюк переїхав та не приховує того, що він зустрів кохання.

"Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка відтепер за блок-постами в урядовому кварталі, на більшу, разом з бойфрендом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені не легко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою", - зауважив продюсер.

Також Завадюк розповів, що новий сезон "Голосу країни" усіх приємно здивує. Тому він запрошує охочих на кастинг.

"Нам всім треба робити зараз те, про що ми мріяли роками. І більше нічого не відкладати на потім. Тож, чекаю вас на кастингу. Знаю, що для когось це теж мрія. І нехай вона здійсниться цього року. Бо цей сезон увійде в історію. Ви поки навіть не уявляєте, що ми приготували. А розповісти, до офіційних релізів не можу. Це буде дуже сміливий сезон, який зараз, як ніколи, потрібен Україні", - додав продюсер.

Реакція мережі

У коментарях фанати подякували за відвертість. Користувачі пишуть:

"Ви дуже надихаєте! Бажаю сил і кохання"

"Дякую! Дуже відверто і інтимно!"

"Це дуже круто. Я так радію за тебе. Ніколи не зупиняйся, ти приклад для дуже багатьох"

Нагадаємо, раніше камінг-аут здійснив зірка фільму "Кіборги" - актор Олександр Піскунов.

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