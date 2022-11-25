Олексій Гончаренко розкрив несподівану правду про знаменитість, яка пішла з життя цього року.

17 листопада у покійної актриси і телеведучої Руслани Писанки був день народження. На честь цього її рідні та близькі зібралися в Міжнародному Центрі культури і мистецтв. Вони спілкувалися, ділилися спогадами та цікавими історіями. Український продюсер Олексій Гончаренко розкрив, в кого була закохана Руслана під час участі в шоу "Танці з зірками" 2006, пише "Главком".

Так, спочатку партнером Писанки повинен був бути Влад Яма. Але після проб Руслана попросила його замінити, щоб той не мав на паркеті занадто щуплий вигляд. Потім парою Писанки став Микола Коваленко.

"Ніхто ніколи про це не говорив, жодного разу публічно ніде не звучало. Нехай не ображається на мене Ігор (вдівець Руслани Писанки, - ред), але це було задовго до його зустрічі з Русланою. Писанка була закохана у свого партнера по "Танцях". Вона не танцювала на паркеті, а літала. Перед кожним ефіром: "Тягніть щільніше костюм!" Всі боялися, що ці деталі корсета порвуться прямо під час прямого ефіру!" - розповів Гончаренко.

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Смерть Руслани Писанки

Телеведуча і актриса пішла з життя 19 липня 2022 року в німецькій клініці. У неї була онкологія. Пізніше стало відомо, що Писанка давно боролася за життя, проте приховувала свою недугу не тільки від шанувальників, але і від друзів.

Нагадаємо, Влад Яма розповів, чи помічав він хворобу Руслани Писанки під час роботи з нею.

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