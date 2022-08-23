За її словами, Руся сприйняла інцидент на сцені як причину зупинитися, "не бігти сильно".

Ведучий Єгор Гордєєв пригадав епізод з Русланою Писанкою, коли вона просто на виставі впала й зламала ногу. Після цього її не бачили на знімальному майданчику. А згодом стало відомо, що Руся не змогла побороти онкологію й померла.

В ефірі "Сніданку з 1+1" режисерка Наталія Ворожбит розповіла, що у кульмінаційний момент вистави, коли акторка впала, вона перебувала у залі.

"Я одразу зрозуміла, що сталося. Вона лежала у яскравій сукні красивій і запитувала: "Як у нас там, як вистава?". У неї біль був жахливий, вона сильно зламала ногу", - поділилася режисерка.

"Мабуть, так треба. Я кудись сильно бігла, мені треба було розставити пріоритети, зупинитися. І це мене зупинило", - згадує слова Писанки Ворожбит.

За її словами, Руся сприйняла цей інцидент як причину зупинитися, "не бігти сильно". Ворожбит згадує, що Писанка пообіцяла їй повернутися до кінця літа до зйомок фільму "Демони".Також акторка сказала, що у неї виявили "болячку", але не розповіла подробиць.

Смерть Руслани Писанки

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що українська телеведуча і актриса кіно і театру Руслана Писанка померла у Німеччині через онкологію.

Згодом вдівець Писанки дав перше інтерв'ю після трагедії і не стримав сльози, він розповів, що артистка переносила вже шосту хімію.

Прощання з нею відбулосяся в Німеччині, в місті Кайзерлаутерн. Прах артистки привезли до України, а 21 серпня із Писанкою попрощалися.

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