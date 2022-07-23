Танцюрист каже - Руслана вміло приховувала свої слабкості.

Хореограф Влад Яма, який познайомився з Русланою Писанкою під час кастингу на перший сезон проекту "Танці з зірками" у 2006 році, розповів про те, що помічав за покійною під час роботи. Деякий час він разом знімався з нею в телешоу "Твій день" на каналі 1+1.

Спостереженнями він поділився в інтерв'ю зі Славою Дьоміним для "Люкс ФМ".

Так, Яма каже - чув, що вона могла знепритомніти під час вистави, але самостійно жодних проблем з її здоров'ям не помічав.

"Здається, пару раз вона говорила, що голова боліла. Чи то на погоду, чи то просто вона була втомленою", - пригадує Влад.

Артист каже - причин для втоми було достатньо, адже Писанка була справжнім трудоголіком.

"Вона дуже багато їздила за кермом. Було таке кілька разів, що вона на ефір приїжджала з поїзда вранці о 6 годині. Після вистави ніч в поїзді і потім прямий ефір. А бувало, що приїжджала навіть за кермом, бо знімалася в кіно. Але якихось проблем помітних я не бачив", - розповів хореограф і телеведучий.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, як і де поховають Руслану Писанку.

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