Йдеться про зведену сестру та інших рідних.

Український музикант Віталій Козловський вирішив припинити спілкування з деякими своїми родичами з Росії. Все пов'язано з їх сприйняттям війни в Україні. Подробицями артист поділився в інтерв'ю "КП".

Козловський уточнив, що його покійному батькові було б важко пережити цю війну, тому що його діти опинилися по різні боки барикад. Музикант розповів, що по лінії батька в Росії у нього є зведена сестра. Вона та інші родичі відмовилися вірити в те, що РФ напала на Україну. Козловський таких путіністів послав куди подалі.

"Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох взагалі прокляв і послав куди подалі. Мені кажуть, що так само не можна, ти собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому і вбивають всіх?",- зізнався Віталій Козловський.

Нагадаємо, нещодавно Козловський випустив пісню про війну, записану в Києві під звуки бомбардування.

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