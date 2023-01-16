Він заявив, що відвідає Україну попри всі санкції.

Рупор Кремля, одіозній ведучий і пропагандист Борис Корчевніков після введених проти нього санкцій заявив, що скоро приїде до Києва. За його словами, він двічі вже приїжджав в Україну, попри санкції, і цього разу теж приїде.

Також він безглуздо висловився про санкційний список і вимогу позбавити зрадників і тих, хто підтримує кривавий режим Кремля, всіх нагород.

"У смішному українському забороненому списку на все - від в'їзду до повернення держнагород - я під номером 8. З приводу цього маю сказати тільки одне: заборона на в'їзд в Україну у мене була і раніше, з 2014 року. Це не завадило приїжджати мені до Києва по роботі і паломничати по святих місцях України двічі за цей період. Так там і раніше "працювали" всі ці закони і списки. А зараз тим більше", - написав Корчевников у своєму Telegram-каналі.

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Позиція Бориса Корчевнікова щодо війни в Україні

Борис Корчевников підтримує диктатора Володимира Путіна і його режим. Одного разу він розридався в прямому ефірі через те, що росіяни не хочуть їхати на війну в Україну.

"Якщо ти навіть тоді не можеш змінити ставлення до своєї країни, то на тобі можна ставити хрест! Ти - ніщо, ти - зеро, ти - нуль! Господь вміє таких ненавидіти, знищувати і спалювати!" - сказав Корчевников.

Санкції проти Бориса Корчевнікова

Включений Україною до списку санкцій за позицію щодо конфлікту на сході України та приєднання Криму до Російської Федерації. 16 грудня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, внесений в санкційний список Євросоюзу за поширення офіційної російської пропаганди.

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