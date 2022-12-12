Всього в списку санкцій 144 фізичних особи.

Дев'ятий пакет санкцій проти Росії включає обмеження щодо пропагандистів. Під удар потраплять і російські ЗМІ.

За даними видання EUobserver, в списку санкцій 144 фізичних особи, в тому числі телеведучі Борис Корчевников і Марина Кім, співак Григорій Лепс, блогер Дмитро Пучков, режисер Микита Міхалков, політолог і ведучий Сергій Міхєєв.

Крім того, санкції торкнутися керівників російських телевізійних компаній "Рен ТВ" і "ТВ-Новини", за якою ховається російський пропагандистський телеканал RT.

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Обмеження передбачають заморозку активів в ЄС державних медіахолдингів ВГТРК та "Національна Медіа-Група", " ТВ-новини", а також Фонду стратегічної культури, який використовує російської розвідка.

Також телеканали "НТВ / НТВ Мир", "Росія 1" і "РЕН ТВ" позбавлять ліцензій в країнах ЄС через "серйозне спотворення і маніпулювання фактами" для виправдання війни в Україні і дестабілізації ситуації в Європі.

Видання повідомляє, що під обмеження потраплять друзі Путіна з сім'ї Ковальчуків, які володіють медіакомпаніями, в тому числі Тетяна Ковальчук, яка є "третьою найбагатшою жінкою Росії зі статками в 600 мільйонів доларів" і співвласницею гірськолижного курорту "Ігора" під Санкт-Петербургом, "де дочка Путіна святкувала своє весілля".

Крім цього, санкції накладуть на двох дочок і двоюрідного брата Рамзана Кадирова, Міністрів РФ, депутатів, сенаторів, регіональних губернаторів, військових і чиновників.

Дев'ятий пакет санкції проти Росії - що відомо

7 грудня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала дев'ятий пакет санкцій проти Москви. У нього повинні увійти майже 200 фізичних і юридичних осіб, що мають відношення до ракетних ударів по українських містах, викрадення і депортації дітей, крадіжці продукції з України. Крім того, передбачені обмеження в отеошеніі трьох банків РФ; застосування нового експортного контролю; додаткових заходів до енергетичного і гірничодобувного секторів Росії, а також пропонується заборонити мовлення в ЄС ще чітких пропагандистських телеканалів.

До 10 грудня в ЄС немає згоди щодо санкції проти Москви. Вже 12 грудня з'явилася інформація, що в ЄС з'явиться представник для контролю за дотриманням санкцій.

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