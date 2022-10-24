Раніше знаменитості довгий час були близькими подругами.

Співачка Лоліта, яка підтримує путінську пропаганду, прокоментувала цькування проти Алли Пугачової. Справжню ненависть проти неї розгорнули після того, як її чоловік Максим Галкін публічно засудив війну, назвавши Росію - агресором.

Сама Пугачова нещодавно повернулася в РФ, щоб забрати зі школи документи дітей і підготувати сімейний особняк в Підмосков'ї до продажу.

"Ми зараз всі є свідками того, що найбільші імена, улюблені сім'ї за секунду піддаються знищенню. І тут же публіка каже: "Та ми тебе взагалі не любили", - сказала Лоліта в коментарі росЗМІ, пояснюючи цькування Пугачової.

Позиція Лоліти щодо війни

Сама знаменитість ніколи не відрізнялася підтримкою своєї Батьківщини. Вона позиціонувала себе як російська зірка, і після повномасштабного вторгнення в Україну відкрито підтримала пропаганду Кремля.

Так, наприклад, вона виклала відео, в якому розповіла, що її маму кілька років тому в Києві нібито побив "бендерівець" за російську мову.

На питання про те, чому вона відразу не розповіла про цю історію, якщо вона реально мала місце, Лоліта відповіла, що на прохання мами не хотіла створювати скандал.

Нагадаємо, нещодавно Лоліта заявила, що вважає себе військовозобов'язаної. Також вона додала, що не припинятиме свої концерти в РФ.

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