Російська співачка з українським корінням Лоліта повідомила про важливе рішення.

Російська співачка Лоліта, яка народилася в Києві, зараз знаходиться в турі по РФ. Попри те, що її колеги на тлі новин про мобілізацію масово почали скасовувати свої концерти, сама співачка вважає своїм обов'язком виступати і дарувати людям музику. Свої концерти Лоліта порівняла з сеансом у психотерапевта.

"Я не скасую жодного концерту, якщо на те не буде державної волі. Тому що вважаю роботу свою і своїх колег на кшталт роботи психотерапевта. Те, що я спостерігаю, це божевілля, божевілля у вигляді паніки. Саме паніка - найгірший порадник в будь-які часи. Паніка руйнує психіку", - сказала Лоліта в своєму блозі.

Вона каже, що дуже багато людей зараз потребують її виступів, так як у них підірвана психіка.

Відео дня

"Тому в даному випадку, Вибачте, я вважаю себе військовозобов'язаною. І я зобов'язана робити ту роботу, яку не роблять психотерапевти", - додала пропагандистка.

Позиція Лоліти

Російська співачка з українським корінням підіграє пропаганді. Так, в липні цього року вона записала відеозвернення і згадала, як її маму в Києві нібито побив "націоналіст". Якщо вірити знаменитості, дана історія сталася шість років тому, але їй не надали розголосу, щоб не роздувати конфлікт.

Нагадаємо, постаріла Лоліта вийшла на сцену в купальнику і влаштувала Лайка з матами.

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