Президент не залишився осторонь від всенародного горя.

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть народної артистки України Ніни Матвієнко.

"Сьогодні від нас пішла дійсно народна артистка України. У всіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко. Овації її унікальному співу звучали в залах по всій Україні, США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети", - говорить президент.

Він зазначив, що з нами назавжди залишаться її неперевершений справжній і воістину магічний голос, а також народні ліричні та обрядові пісні.

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"Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, весільні пісні та колискові в її виконанні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"... Все це буде жити вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!" - підсумував Зеленський.

Смерть Ніни Матвієнко

Про смерть народної артистки України стало відомо сьогодні, 8 жовтня. Про це повідомила її дочка Тоня. Що саме стало причиною смерті поки не розголошується.

На смерть Ніни Митрофанівни також відреагувала співачка Софія Ротару. Вона лаконічно написала в соцмережах: "Світла пам'ять". Інші знаменитості теж оплакують велику артистку.

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