Так званий психолог навіть не намагався вибачитися перед жінкою і лише зазначив, що у нього "не тримається планочка".

Російський блогер і "жіночий" психолог Сатья Дас, який народився у Дніпрі, але будує кар'єру в РФ, не так давно побив жінку її ж сумкою. Виявилося, клієнтка, яка прийшла до нього на семінар за допомогою, може бути серйозно хвора.

Як пишуть росЗМІ, у жінки може бути пухлина мозку. У своїх соціальних мережах вона скаржилася, що боїться не дожити до літа. Судячи з усього, вона була дуже стривожена, а тому вирішила звернутися за допомогою до розрекламованого психолога. Але замість цього отримала сумкою по голові.

Сам Сатья Дас вже безглуздо виправдався, відео з його коментарем про ситуацію вже з'явилося в мережі. Він заявив, що "всі люди". Так званий психолог навіть не намагався вибачитися перед жінкою і лише зазначив, що у нього "не тримається планочка".

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"Ну так, звичайно, всі ми люди. Я теж, як виявилося, людина... Не знаю, що вам і сказати... Ви всі різні, я різний, всі люди приходить зі своїми запитами, потрібно під кожного підлаштуватися. Іноді бувають такі винятки, коли людина не може підлаштуватися. Не буду виправдовуватися, можливо, я інтуїтивно став захищати свою улюблену публіку, а охорона не встигла, "планочка" у мене не сильно тримається, як виявилося. Але ми зробили висновки... ", - з посмішкою і єхидством заявив Дас.

Російський блогер і психолог побив жінку - з чого все почалося

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що Сатья Дас вдарив жінку, яка прийшла на його виступ. Дас не витримав критики і їдких зауважень. Він грубив жінці у відповідь на її репліки, а потім спустився зі сцени і підійшов прямо до неї. Після цього блогер агресивно намагався виштовхати росіянку із залу, а потім вдарив її сумкою по голові.

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